Ürgüp Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Ürgüp Belediyesi ile Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Ürgüp Belediyesinde görev yapan kamu çalışanlarına yönelik 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. dönem sosyal denge sözleşmesine, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile Bem-Bir-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Feridun Özdemir imza attı.

İmzalanan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Aktürk, "25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 ve 2023 yıllarında kamu personeli aylıklarına uygulanacak artışı da içeren 6. dönem toplu sözleşme çerçevesinde belirlenen en yüksek oran olan yüzde120'lik oran ile görev yapan memurlarımıza sosyal denge tazminatı vereceğiz. Bizler alın teri döken ve emek veren çalışanlarımızın hakkını tam ve zamanında vermenin çabası içerisindeyiz. Bunu bu zamana kadar başardık ve inşallah bu doğrultuda devam edeceğiz." dedi.

İmza törenine belediye ve sendika yetkilileri de katıldı.