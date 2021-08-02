Ürgüp Belediyesinden Manavgat'a destek - Son Dakika

Nevşehir'in Ürgüp Belediyesi tarafından, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından zarar görenler için gıda ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

Belediye tarafından başlatılan kampanya kapsamında temin edilen gıda, su ve çeşitli ihtiyaç malzemelerini taşıyan tırın uğurlanması için tören düzenlendi.

Duayeri Camisi önündeki uğurlama töreninde konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara yardım amacıyla devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu, Ürgüp halkının da sıkıntılı günler geçiren mağdurlara destek için harekete geçtiğini belirtti.

Yaşanan yangınlardan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Aktürk, "Bu yardım kampanyası, kısa sürede organize olabilmenin, duyarlılık gösterebilmenin bir göstergesidir. Bu vesile ile tüm sivil toplam kuruluşlarımızdar, emeği geçen tüm Ürgüplülerden, oradaki kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak amacıyla karınca kararınca kampanyamıza destek olan herkesten Allah razı olsun. Diliyorum ki en kısa sürede bu sıkıntılı günleri atlatırız, bu yangınlar kontrol altına alınır. En önemlisi de devletimiz güçlü, devletimiz kudretli. Gün bir ve beraber olma günüdür, bizler birlik olduğumuz müddetçe bu ülkeye hiç kimse hiçbir zarar veremez." diye konuştu.

Törende, din görevlisi Ahmet Tuncel tarafından edilen duanın arından ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır bölgeye uğurlandı.