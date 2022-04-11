Ürgüp'ün en görkemli yeri olan binlerce yıllık Temenni Tepesi'nin altına iş hanı yapılıyor! "Kapadokya'yı koruyun" çağrısı - Son Dakika

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Çalışmaların sürdüğünü belirten CHP Ürgüp İlçe Başkanı Fulya Gülşen Altınsoy ise, "Peri bacaları, yer altı şehirleri, termal suları, verimli tarım arazileri ve en önemlisi ülke turizmine sunduğu katkılarıyla anılması gereken Kapadokya, ne yazık ki uzun zamandır uygunsuz betonarme yapılar ile gündeme geliyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış binlerce yıllık bir miras, Ürgüp'te belediye eliyle iş merkezi yapılarak tahrip ediliyor. Tüm yetkilileri sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Lütfen bu katliama son verin" diyerek projenin durdurulması çağrısı yaptı.

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, Kapadokya'nın önemine vurgu yaparak, "Kapadokya'nın merkezi, önemli turizm merkezlerinden Ürgüp'te Ürgüp Belediyesi tarafından işyerleri yapılıyor. İşyerlerinin yapıldığı yer, tarihi ve turistik bir yer. Temenni Tepesi'nin alt tarafıdır. Bu Temenni Tepesi'nin altında mağaralar bulunuyor. Buraya iş makineleri girdirilerek iş yerinin yapımı için kayalar kırıldı" dedi.

Ürgüp Belediyesi, ilçenin merkezindeki Temenni Tepesi'nin altına iş hanı yapmak için inşaat çalışmalarına yeniden başladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı projenin tarihi ve doğal alanı tahrip edeceğini vurgulayarak göreve çağırdı.

CHP Ürgüp İlçe Başkanı Fulya Gülşen Altınsoy , "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış binlerce yıllık bir miras, Ürgüp'te belediye eliyle iş merkezi yapılarak tahrip ediliyor. Lütfen bu katliama son verin" diye konuştu.

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, Kapadokya 'yı koruması gereken belediye ve valiliğin gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek, "Ancak gördüğümüz kadarıyla Kapadokya korunmuyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ürgüp Belediyesi'nin Temenni Tepesi* eteklerinde gerçekleştirilen tarihi mağaraları tahrip etmek suretiyle başlattığı işhanı projesine karşı 13 Aralık 2021'de, 2863 sayılı Koruma Kanuna aykırı işlemler nedeniyle, görevini kötüye kullanmaktan Ürgüp Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından Ürgüp Belediyesi işhanı projesi bir süre durdu ve ancak daha sonra yeniden inşaata başlandı.

TEMENNİ TEPESİ'NİN TARİHİ BİNLERCE YIL ÖNCEYE DAYANIYOR

Ürgüp'te Cumhuriyet Meydanı'nın hemen bitişiğinde, 60 metreden fazla yüksekliği olan kaya bloğu, Temenni Tepesi adıyla biliniyor. Tepeye dilemek, istemek anlamında "Temenni" adının verilmesi buranın eski dönemlerden itibaren adak yeri ve kutsal bir mekan olarak görülmesinden kaynaklanıyor. Temenni Tepesi'nin Hıristiyanlık döneminde olduğu kadar ondan öncesinde de kutsal bir mekan olarak algılandığı düşünülüyor.

1970'li yıllara kadar tepenin adak yeri olma özelliğini koruduğu ve üzerinde çok sayıda mezar bulunduğu biliniyor. İnsanların buraya gömülmek istemesinde tepenin kutsal olduğu yolundaki inanışın etken olduğu da biliniyor.

Rumlar döneminde Aslangazi Mahallesi adı ile Rumların oturduğu Temenni Tepesi ve çevresi, kaya yıkılmaları nedeniyle 1885 yılında boşaltılmıştı. Rumlardan sonra mahalleye bir süre Ruslar tarafından sürgün edilen Çerkezlerin yerleştiği biliniyor.

Günümüzde Temenni Tepesi, Ürgüp'ü kuş bakışı seyretmek isteyenlerin ilk durağı...