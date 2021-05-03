Urla'da 62 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

Urla'da 62 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
03.05.2021 18:46
İZMİR'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 62 kaçak göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 2 şüpheli, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.
İZMİR'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 62 kaçak göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 2 şüpheli, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Nisan saat 04.40 sularında Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan yelkenli tekne içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Sahil Güvenlik Botu tarafından içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu yelkenli tekne durduruldu. Ekipler, 62 kaçak göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 2 şüpheliyi yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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