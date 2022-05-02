Urla'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde önce park halindeki bir otomobile sonra bir ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Urla Denizli Mahallesi'ndeki Mehmet Ali Aygüven Caddesi'nde Murat Ortaöbek (30) yönetimindeki 35 ZZ 055 plakalı otomobil, önce bir otomobile ardından yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.
AKS ekipler tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücü, Acil Sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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