Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

03.10.2022 15:18
Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde, 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilkavak ve Güllübağ köylerinde belirlenen 2 adrese baskın yaptı.

Adreslerdeki aramada 7 kilogram esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 30 fişek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E. ve M.Ç. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

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Kaynak: AA

Jandarma, Uşak, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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