Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilkavak ve Güllübağ köylerinde belirlenen 2 adrese baskın yaptı.

Kaynak: AA

Jandarma, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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