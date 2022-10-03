Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilkavak ve Güllübağ köylerinde belirlenen 2 adrese baskın yaptı.
Adreslerdeki aramada 7 kilogram esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 30 fişek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.E. ve M.Ç. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
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