Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü - Son Dakika
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Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

15.09.2022 17:24
Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

Uşak'ın Kabaklar köyünde otluk alanda çıkan ve tarihi istasyon binasına sıçrayan yangın söndürüldü.

Uşak'ın Kabaklar köyünde otluk alanda çıkan ve tarihi istasyon binasına sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Kabaklar köyü yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, İzmir- Ankara tren yolu hattındaki Kapaklar Tren İstasyonu binasına sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak Belediyesi İtfaiyesi ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, 125 yıllık binanın çatısı, kapı ve pencereleriyle ahşap aksamı hasar gördü.

İstasyon binasının Fransızlar tarafından inşa edildiği, 1897'de açılışının yapıldığı ve yaklaşık 30 yıldır kapalı olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü - Son Dakika
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