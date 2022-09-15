İstasyon binasının Fransızlar tarafından inşa edildiği, 1897'de açılışının yapıldığı ve yaklaşık 30 yıldır kapalı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü - Son Dakika

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