Evde narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, 1 kilo 215 gram esrar, evin bahçesine ekili 13 kök Hint keneviri bulundu. Evdeki hassas teraziye de el kondu.

Kaynak: AA

Sivaslı, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta 1 kilo 215 gram esrar ile 13 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.