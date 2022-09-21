Uşak'ta 1 kilo 215 gram esrar ile 13 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta 1 kilo 215 gram esrar ile 13 kök Hint keneviri ele geçirildi

21.09.2022 12:02
Uşak'ta 1 kilo 215 gram esrar ile 13 kök Hint keneviri ele geçirildi

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 215 gram esrar ve 13 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 215 gram esrar ve 13 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı beldesinde E.M.'ye ait eve operasyon düzenledi.

Evde narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, 1 kilo 215 gram esrar, evin bahçesine ekili 13 kök Hint keneviri bulundu. Evdeki hassas teraziye de el kondu.

Gözaltına alınan E.M, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Sivaslı, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta 1 kilo 215 gram esrar ile 13 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta 1 kilo 215 gram esrar ile 13 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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