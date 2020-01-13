Uşak OSB Başkanı basın mensuplarıyla pasta kesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak OSB Başkanı basın mensuplarıyla pasta kesti - Son Dakika

Uşak OSB Başkanı basın mensuplarıyla pasta kesti

6 saat önce

Uşak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Halil Ağaoğlu, geçmis '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir araya geldiği basın mensuplarıyla pasta kesti.

Uşak OSB Başkanı basın mensuplarıyla pasta kesti, System.String[]

Uşak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Halil Ağaoğlu, geçmis '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir araya geldiği basın mensuplarıyla pasta kesti.


OSB toplantı salonunda gerçekleşen programa OSB Başkanı Halil Ağaoğlu, OSB yönetim kurulu üyeleri, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. Gazetecilerin geçmiş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayan Ağaoğlu,


"Gece gündüz fark etmeksizin zaman mefhumundan bağımsız olarak toplumun sosyal vicdanının sesi olma gayretinizi takdir ediyorum" dedi.


"Gazeteci toplumsal olayları objektif bir şekilde aktarandır" diyen Ağaoğlu, "Demokrasinin ilerlemesi nasıl çok sesliliğe ve eşit haklara dayanıyorsa bunların en önemli mimarlarından olan sizler de bu ilkelere bağlı çalışmalarınızla yapıcı olarak topluma örnek teşkil etmelisiniz. İlimizi yerel ve ulusal anlamda temsil etmedeki görevinizi, millet iradesini hiçe sayan vesayetçi anlayışlara itibar etmeksizin, doğru ve tarafsız olarak yapacağınıza olan inancımız her zaman tamdır. Sizin vesileniz ile başta Sayın Valimiz Funda Kocabıyık hanımefendi olmak üzere ilimiz yöneticilerine ülke ekonomimize olan hassasiyetleri ve yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Özellikle birlik ve beraberlik içerisinde tüm sorunların diyalog esaslı çözümlerle aşılabilmesi anlamında Sayın Valimizin yardım ve katkıları çok büyüktür. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutlar ayrıca 2020 yılının ülkemize ve milletimize her açıdan hayırlı bir yıl olmasını temenni ederim" diye konuştu.


Konuşmasının ardından basın mensuplarıyla birlikte pasta kesen Ağaoğlu, gazetecilerle birlikte yaptığı sohbetle program sona erdi. - UŞAK

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Uşak Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:31 Kaynak: İHA
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