Uşak, şehidini 5 bin kişiyle uğurladı - Son Dakika
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Uşak, şehidini 5 bin kişiyle uğurladı

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut, memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinde, 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Uşak, şehidini 5 bin kişiyle uğurladı, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut, memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinde, 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib'de, rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un cenazesi, bugün uçakla Denizli'deki Çardak Havalimanı'na getirildi. Havalimanında karşılanan şehit Turgut'un cenazesi, daha sonra konvoy eşliğinde memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinin Büyükoturak köyündeki baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından, Büyükoturak Camii'nde öğle namazının ardından tören düzenlendi.

Kar yağışı altına yapılan törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.

Törende şehidin annesi Sultan Turgut (72) ve babası Ahmet Turgut'un (80) metanetini koruduğu görüldü. Cenaze namazı öncesi şehidin kardeşleri Mehmet ve İhsan Turgut, ağabeylerinin tabutunun başına gelerek gözyaşı döktü. Ağabeyinin fotoğrafını eline alarak öpen Mehmet Turgut'un, "Nasıl kıydınız ağabeyime" şeklindeki feryadı, yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Turgut'un cenazesi, Büyükoturak Köy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


- Uşak
İdlib, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:52 Kaynak: DHA
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