Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü - Son Dakika

Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

6 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Derbent köyünde aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada av tüfeğiyle vurulan Ferdi Gürpınar ağır yaralandı.

Vatandaşlar tarafından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Gürpınar, yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi olayda kulanılan av tüfeğiyle ele geçirerek gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Derbent, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Annesini öldürdükten sonra intihar etti
Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzeler ABD Büyükelçiliği'ne isabet etti! Son Dakika: Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 04:55:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]