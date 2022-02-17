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Uşak'ta benzin dökülen sobanın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Uşak'ta benzin dökülen sobanın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

17.02.2022 21:36
Uşak'ta benzin dökülen sobanın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde sobayı yakmak için benzin dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde sobayı yakmak için benzin dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Öksüz köyünde yaşayan E.G, evindeki sobayı yakmak için benzin döktüğü sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle yaralanan E.G. (45), D.G. (19) ve yatalak hasta S.G. (44) evden vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Yaralılar ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Uşak'ta benzin dökülen sobanın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
Uşak'ta benzin dökülen sobanın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

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Benzin, Yangın, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta benzin dökülen sobanın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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