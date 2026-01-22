Uşak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Uşak'ta çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı.
Elmalıdere Mahallesi İkinci Özdemir Sokak'ta bir evde tadilat işi yapan H.G. (24) ile İ.M.Y. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
İ.M.Y. kavgaya dönüşen olayda H.G. ve kavgayı ayırmak isteyen beraber çalıştıkları F.A'yı (31) bıçakla yaraladı.
Yaralılar kendi imkanlarıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
