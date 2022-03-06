Uşak'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Uşak'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

06.03.2022 18:27
Uşak'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir binanın çatısı yandı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir binanın çatısı yandı.

Şehit Alibey Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede apartmanın çatısını tamamen saran alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Apartmanın çatısının tamamen yandığı olayın sebebinin belirlenmesi için çalışma sürdürülüyor.

Uşak'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Yangın, Şehit, Eşme, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Uşak'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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