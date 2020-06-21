Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir köy korona virüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.



Sivaslı Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sivaslı'nın Cinoğlu köyünün korona virüs (Kovid-19) vakalarının artış göstermesi üzerine karantina altına alındığı bildirildi. Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.



Sivaslı Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Cinoğlu köyümüzde, görülen covid-19 vakaları sebebiyle, Sivaslı Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 21.06.2020 günü saat 06.00'dan itibaren karantina altına alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar, jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alınmıştır. Karantina süresi, hastalığın köydeki seyrine göre ilerleyen günlerde değerlendirilecektir. Sadece Cinoğlu köyümüzde değil, tüm köylerimiz ve Sivaslı ilçe merkezimizde, vatandaşlarımızın, covid-19 salgınına karşı, azami tedbirli olması, sosyal mesafeye dikkat etmesi ve mecbur olmadıkça evde kalma kuralına itinayla riayet etmeleri rica olunur. Uymayanlar hakkında, 3 bin 150 TL para cezası uygulanacaktır." - UŞAK