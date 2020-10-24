Uşak'ta devrilen kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, K.Ş. idaresindeki kavun, kapuz yüklü 64 DA 114 plakalı kamyonet, Pınarbaşı beldesi yakınlarında devrildi.

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