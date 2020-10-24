Uşak'ta devrilen kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Uşak'ta devrilen kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı

24.10.2020 16:47
Uşak'ta devrilen kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı, System.String[]

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.Ş. idaresindeki kavun, kapuz yüklü 64 DA 114 plakalı kamyonet, Pınarbaşı beldesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki M.A.Ş. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyonet, Sivaslı, Uşak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta devrilen kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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