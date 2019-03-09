Uşak'ta "Dokuyan Eller Halı Kilim Evi" Açıldı

Uşak Valiliği tarafından kurulan "Dokuyan Eller Halı-Kilim Evi" düzenlenen törenle açıldı.

Uşak Valiliği tarafından kurulan "Dokuyan Eller Halı-Kilim Evi" düzenlenen törenle açıldı.



Karaağaç Konağı'nda oluşturulan halı ve kilim evinin açılışında konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentin tarihinde dokumacılığın hep var olduğunu söyledi.



Uşak'ta dokunan el emeği halıların kalitesiyle göz doldurduğunu ifade eden Kocabıyık, "Uşak halıları ülkemizde ve dünyada yöneticilerin saraylarına kadar girmeyi başarmıştır. Asırların vermiş olduğu deneyimle köklü bir dokumacılık geleneğinin ürünü, kaliteden ödün vermeyen Uşak halılarını, hem ülkemizde hem de dünyada daha iyi tanıtmak amacındayız. Uşak halıları, kalitesiyle ve işçiliğiyle tanınmasına rağmen geniş bir ekonomik pazara dönüşememektedir. Açılışını yaptığımız Dokuyan Eller Halı-Kilim Evi'nde Uşaklı kadınlarımız tarafından el emeği orijinalliğinden ödün vermeden üretilecek Uşak halıları, binlerce yıllık bu kültürel mirasımızı yaşatmanın yanı sıra İlimizin tanıtımına katkı sağlayacak" dedi.



Vali Kocabıyık, açılışın ardından Uşak İl Özel İdaresi tarafından satın alınarak restore edilen tarihi evde faaliyete geçirilen Seramik ve Hediyelik Eşya Atölyesinde incelemelerde bulundu.

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