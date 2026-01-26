Uşak\'ta Fırın Yıkarken Baca Duvarı Üzerine Düştü

Uşak'ta evininin bahçesindeki fırını yıkarken baca duvarı üzerine düşen şahıs yaralandı.

Olay, Karaağaç Mahallesi Altıncı Tayfun Sokak'ta bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. (52) arka bahçesindeki fırını yıkmaya çalıştığı sırada baca duvarının üzerine devrilmesi ile yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince duvarın altından çıkarılan A.T., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - UŞAK