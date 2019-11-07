Son Dakika Haberleri: Uşak'ta iş kazası: 1 ölü
Son Dakika Güncel Uşak'ta iş kazası: 1 ölü

Uşak'ta iş kazası: 1 ölü

6 saat önce

Uşak'ta meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta iş kazası: 1 ölü, System.String[]

Uşak'ta meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Abdullah Altıntaş (41), hallaç makinesine çuvalla kumaş döktüğü sırada çuvalı makineye kaptırdı. Çuvalı kurtarmak isteyen Altıntaş, makineye önce kolunu ardından da vücudunu kaptırdı.

Durumu gören diğer işçiler hemen makineyi kapattı. Altıntaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Altıntaş'ın cenazesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Organize Sanayi Bölgesi, Altıntaş, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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