Uşak'ta İsrail saldırıları kınandı - Son Dakika

Uşak'ta İsrail saldırıları kınandı

10.05.2021 19:13
Uşak'ta İsrail saldırıları kınandı, System.String[]

Uşak'ta sivil toplum örgütleri, Uşak Valiliği önünde yaptıkları basın açıklamasıyla, İsrail güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğrayan Filistinli vatandaşların yanlarında olduklarını açıkladı.

Uşak'ta sivil toplum örgütleri, Uşak Valiliği önünde yaptıkları basın açıklamasıyla, İsrail güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğrayan Filistinli vatandaşların yanlarında olduklarını açıkladı. Açıklamalarda bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı İl Başkan Yardımcısı Ahmet Buran, "Özgür bir Filistin ve Özgür bir Mescid-i Aksa için gerekirse canlarımızı ortaya koyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, katılımcıların araçlarla konvoy yapıp Uşak'ın işlek caddelerinde tur atmasıyla başladı. Düzenlenen turun ardından Uşak Valiliği önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda basın açıklaması düzenlendi. Kardeşlik Platformu tarafından düzenlenen programa İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma ve Tügva gibi birçok sivil toplum kurumu temsilcileri katıldı. Burada açıklamalarda bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Uşak İl Başkan Yardımcısı Ahmet Buran, Özgür bir Filistin ve Özgür bir Mescid-i Aksa için gerekirse canlarımızı ortaya koyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz ifadelerini kullandı. 7 Mayıs Cuma günü İsrail güvenlik güçleri tarafından Mescid-i Aksa'da namaz kılarken saldırıya uğrayan 53 vatandaşın yaralandığını hatırlatan Buran, şuanda ise yaralı sayısının 200'ün üstüne çıktığını aktardı. İsrail tarafından düzenlenen saldırıların yalnızca Mescid-i Aksa ise sınırlı kalmayıp pek çok olayda daha kendisini gösterdiğini aktaran Buran, "Uzun zamandır var olan bu hak ihlallerinin ve saldırıların, hiçbir kutsal tanımadan özellikle Ramazan ayında -Mescid-i Aksa merkezli olmakla beraber- İsrail tarafından daha da arttırılması Filistinliler ve Müslüman alemi için bardağı taşıran son damla olmuştur. İsrail'in işgali sonucunda ortaya çıkan Filistin'in parçalanmışlığı ve devletleşme yolundaki engeller, İsrail tarafından uluslararası siyasal zeminde meşru bir gerekçeymiş gibi kullanılırken; son yaşanan süreçte İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği politikalar, kendisinde "Ortadoğu'nun tek hukuk devleti(!)" vasfı gören İsrail'in, Filistin'in özgürleşme ve demokratikleşme süreçlerini nasıl engellediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, barış örgütleri, siyasal kurumlar; İsrail'in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Bu kurumlar İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek, Filistin'de barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır. Geçmişin acılarını Müslümanlar üzerinden ödetmeye çalışan İsrail, Filistin toplumunun varlığını hiçe saymakta ve kurulduğu günden itibaren sistematik biçimde işgal ve soykırım suçları işlemektedir. Geçmişin acıları ile yüzleştirilmesi gereken Müslümanlar ve Filistin değil, Avrupa'nın bizzat kendisidir. Bugün din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin özgürce yaşadığı ve haklarını yeri getirebildiği bir Kudüs'ten bahsetmek istiyorsak, geçmişin tecrübeleri ve bugün yaşananları göz önünde bulundurmak tüm dünyanın vazifesidir. Kim hangi kararı alırsa Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs Filistin'in başkenti, Müslümanların mukaddes şehridir. Kudüs için verilen mücadeleyi bu kentte yaşayan Müslümanların omuzlarına yükleyerek bir çözüme ulaşılamayacağı artık anlaşılmıştır. Bu nedenle sivil inisiyatiflerin ve hukukçuların başını çektiği küresel bir mücadele yürütülmelidir. BM, UNESCO, İİT nezdinde yürütülen süreçlere ilave olarak tüm insanlar ve uluslararası kurumlar birlikte hareket ederek Siyonistlerin oldu bittiklerini önleyecek girişimleri artırmalıdır. İsrail'in hukuk ihlalleri, uluslararası yargının ve özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkisindeki suçlar kapsamına girmektedir. İsrail, hukuksuz işlemleri için uluslararası kamuoyu önünde yargılanmalıdır. Hukuksuz işgal durdurulmalı, İsrail, BM komitelerinden ve üye olduğu tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan çıkartılmalıdır. Uluslararası adaleti ve hukuku uygulayacak mekanizmaların geliştirilmelidir. Adil barış ve istikrarı sağlamak için Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etmeleri ve bağımsız devletlerine kavuşmaları sağlanmalıdır. "Hakikatin olmadığı yerde adaletten söz etmek mümkün olmaz" prensibince; İsrail'in kuruluşu, yayılmacılığı ve Filistin konusunda sergilediği siyasetin tamamıyla uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ediyor, uluslararası güvenlik ve hukuk kurumlarını gereğini yapmaya davet ediyoruz. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Kudüs dostları ile birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Tüm dünyadaki insanları, uluslararası mekanizmaları ve adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya çağırıyoruz. Müslümanlar olarak, İsrail'in politikalarını hiçbir zaman benimsemeyeceğimizi ifade ediyor, Kudüs özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Özgür bir Filistin ve Özgür bir Mescid-i Aksa için gerekirse canlarımızı ortaya koyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz" şeklinde konuştu. Yapılan etkinlik, Filistin halkı ve Mescid-i Aksa için yapılan sloganların ardından son buldu. - UŞAK

Uşak'ta İsrail saldırıları kınandı
Uşak'ta İsrail saldırıları kınandı
Uşak'ta İsrail saldırıları kınandı
Uşak'ta İsrail saldırıları kınandı

Güvenlik güçleri, Filistin, İsrail, Uşak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Uşak'ta İsrail saldırıları kınandı - Son Dakika


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