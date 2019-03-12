Uşak'ta "İstihdam Seferberliği" Toplantısı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, iş dünyasının "İstihdam Seferberliği 2019'dan yararlanması gerektiğini belirtti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, iş dünyasının "İstihdam Seferberliği 2019'dan yararlanması gerektiğini belirtti.



Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) konferans salonunda düzenlenen "İstihdam Seferberliği" toplantısında konuşan Vali Funda Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ocak'ta TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu, çağrının ardından ilgili bakanlıklarının çalışmasının ardından 25 Şubat'ta "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla istihdam seferberliği 2019 kampanyasının ülke genelinde başlatıldığını söyledi.



2019 İstihdam Seferberliği kapsamında verilecek teşviklerle ilgili bilgiler veren Vali Funda Kocabıyık, şöyle konuştu:



"Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın."



Konuşmanın ardından TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş tarafından 2019 İstihdam Seferberliğinin detayları hakkında sunum yapıldı.

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