Uşak'ta Kaza: Traktör İkiye Bölündü
Uşak'ta Kaza: Traktör İkiye Bölündü

Uşak\'ta Kaza: Traktör İkiye Bölündü
20.01.2026 14:57
Uşak'ta traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada sürücü yaralandı, traktör hurdaya döndü.

Uşak'ta traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada traktör ikiye bölünürken, traktör sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak-Ulubey karayolu Köseler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.K. (25) idaresindeki 64 BF 018 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan R.Y. (24) yönetimindeki 64 ABM 249 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yan yatarken, traktör ise ikiye ayrılarak hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince traktör sürücüsü R.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkiye bölünen traktörden yaralı olarak çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Uşak

Son Dakika 3-sayfa Uşak'ta Kaza: Traktör İkiye Bölündü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Uşak'ta Kaza: Traktör İkiye Bölündü - Son Dakika
