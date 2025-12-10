Uşak'ta kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Uşak'ta kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Uşak\'ta kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti
10.12.2025 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uşak\'ta kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Haber Videosu

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu İbrahim ve Nazife Özçakır çifti hayatını kaybetti.

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşlı karı koca hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü yaralandı. Kaza, Denizli-Uşak kara yolu Kızılcasöğüt kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'den Uşak il merkezi istikametine seyir halinde olan M.V. (25) idaresindeki 20 AJF 138 plakalı otomobil ile İbrahim Özçakır (80) yönetimindeki 64 AH 815 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KARI KOCA FECİ KAZADA CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki yapılan değerlendirmesinde, 64 AH 815 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim Özçakır'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı araçtaki eşi Nazife Özçakır (80) ile diğer otomobilin sürücüsü yaralı olarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nazife Özçakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İbrahim Özçakır'ın cenazesi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Kaza, Uşak, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Uşak'ta kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Yıldız Hakan Yıldız:
    heryere ek zam yaparken hurda teşviğini es geçenlerler okusun bu haberi. bir toros olmasa muhtemelen yaşıyor olacaklardı. yoruma çok söylenen olur ama benim düşüncem bu . insana önem lazım bu ülkede sadece zengine önem veriliyor. par yok diye kaç senedir milletin sırtındalar. zengin daha çok fakir daha fakir oluyor 1 0 Yanıtla
  • Adam Adam:
    kimin suçlu olduğunun önemli olmadığı noktadayız. Allah rahmet eylesin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Habur’un yanı başında dev proje 2026’da üretime başlıyor Habur'un yanı başında dev proje! 2026'da üretime başlıyor
Talep patladı, köylü yetişemiyor Ay sonunda yollara düşecek Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
EPDK’dan şarj hizmetlerine modernizasyon hamlesi EPDK'dan şarj hizmetlerine modernizasyon hamlesi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları ’taciz’ iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı 14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı
Galatasaray U19, Monaco U19’a direnç gösteremedi Galatasaray U19, Monaco U19'a direnç gösteremedi
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti “Boşanma“ sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! "Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Hakan Bilal Kutlualp dünyaca ünlü yıldıza seslendi: Come to Fenerbahçe Hakan Bilal Kutlualp dünyaca ünlü yıldıza seslendi: Come to Fenerbahçe
Murat Cemcir taburcu oldu Murat Cemcir taburcu oldu

15:58
Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
15:13
Alev alev yanan dev fabrika küle döndü
Alev alev yanan dev fabrika küle döndü
14:02
Geçen yıl doğru bilmişti Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
14:01
Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
13:50
80 yıl sonra bir ilk Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis’te aldı
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
13:22
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti
12:59
Güllü’nün kızını gözaltına aldıran detay Başsavcıdan açıklama var
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
12:35
Kimya fabrikasında yangın Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2025 16:14:32. #7.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.