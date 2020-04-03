Uşak'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınmaya devam ediyor.



Valilikten yapılan açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle kentin işlek caddelerinde ve ilçe merkezinde vatandaşın sıraya girmesi veya kalabalık oluşturması muhtemel alanların tespit edildiği, banka, ATM cihazı ve PTT şubeleri önünde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yer işaretlemelerinin yapıldığını ifade edildi.

Açıklamada, "Amacımız virüsün yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızı korumak. Lütfen işaretlemelere dikkat edelim, kalabalık oluşturmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım." ifadeleri kullanıldı.