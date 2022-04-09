Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika
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Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası

09.04.2022 13:39
Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası

Uşak'ın Eşme ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası verildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası verildi.

Şehit Alibey Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumardan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 150 lira paraya el konulup, kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası verildi.

Öte yandan iş yerine sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Para Cezası, Hisarcık, Şehit, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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