Uşak'ta, TÜGVA'nın kodlama icathanesinin açılışı yapıldı - Son Dakika
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Uşak'ta, TÜGVA'nın kodlama icathanesinin açılışı yapıldı

18.04.2022 21:25
Uşak'ta, TÜGVA'nın kodlama icathanesinin açılışı yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun katılımıyla Uşak'ta TÜGVA'nın kodlama "icathane"sinin açılışını gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun katılımıyla Uşak'ta TÜGVA'nın kodlama "icathane"sinin açılışını gerçekleştirildi.

TÜGVA Uşak İl Temsilciliği binasında kurulan kodlama ve yazılım eğitimlerinin verildiği icathanenin açılışı için tören düzenlendi.

Törende, duanın ardından TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul tarafından icathanenin açılış kurdelesi kesildi.

Burada icahathanede eğitim alan öğrencilerle sohbet eden Eminoğlu, yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Emnioğlu, buradaki programın ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Burada gençlerden gelen soruları yanıtlayan Eminoğlu, en önemli motivasyon kaynaklarının gençlerle bir araya gelmek olduğunu söyledi.

Birlikte hareket etmenin ve birlikte vakit geçirmenin önemini anlatan Eminoğlu, "Bu bir yolculuk ama bizim burada dediğimiz gibi bütün motivasyon kaynağımız gençlerimizle bir arada olmak. Gençlerimizin o gözlerindeki parıltıyı görünce gerçekten motive oluyoruz. İnşallah bu heyecanla, bu motivasyonla, ilk günkü aşk ile heyecan ile gençlerimizle bir arada olmaya devam edeceğiz. Bütün işin şifresi bu. Gençlerle birlikte olmak, gençleri dinlemek. Onların önerilerini, onların bakış açılarını iyi anlayabilmek ve birlikte yol yürüyebilmek. Bütün mevzu bu aslında." dedi.

Türkiye genelinde 40 ilde icathanelerin açıldığına dikkati çeken Eminoğlu, "Teknoloji, robotik kodlama, endüstriyel tasarım, roket tasarımları gibi birçok çalışmada Türkiye bugün öncü noktada ilerlemeye devam ediyor. Türkiye Gençlik Vakfı olarak biz de bu çalışmalara adapte olmuş olduk. Bu gibi çalışmaları destekliyoruz. İnşallah Uşak'tan da icathanemiz vesilesiyle Türkiye'yi gururlandıracak nice nice projeler, çalışmalar ortaya çıkacaktır. Önemli olan burada gençlerimizin bu alanda istekli olması. Gerçekten Türkiye'nin o treni yakalıyor olabilmesi. Bizler sonuna kadar sizlerin destekçisiyiz. Yeter ki sizler gayret edin, başarılı olmak için elinizden geleni yapın. Gerisi Allah'ın izniyle gelecektir." diye konuştu.

Eminoğlu, daha sonra Atapark'taki Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Uşak'ta, TÜGVA'nın kodlama icathanesinin açılışı yapıldı
Uşak'ta, TÜGVA'nın kodlama icathanesinin açılışı yapıldı
Uşak'ta, TÜGVA'nın kodlama icathanesinin açılışı yapıldı
Uşak'ta, TÜGVA'nın kodlama icathanesinin açılışı yapıldı
Uşak'ta, TÜGVA'nın kodlama icathanesinin açılışı yapıldı

YORUMLAR
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Bakan Varank: 'Böyle hayırsız bir masadan Türkiye için elbette hayır çıkmaz' Bakan Varank: 'Böyle hayırsız bir masadan Türkiye için elbette hayır çıkmaz'

Enes Eminoğlu, Türkiye, TÜGVA, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta, TÜGVA'nın kodlama icathanesinin açılışı yapıldı - Son Dakika


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