Uşak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklandı

Uşak'ta 4 ayrı gerçekleştiren uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 760 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 63 gram metamfetamin ve bir miktar sentetik ecza ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK