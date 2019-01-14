Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı
26 dakika önce
Uşak polisinin yaptığı narkotik operasyonunda 11 gram esrar ve 244 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uşak
polisinin yaptığı narkotik operasyonunda 11 gram esrar ve 244 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Uşak polisi il dışından Uşak'a uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 şüpheliyi teknik takibe aldı. Şüphelilerin kullandığı araç Uşak girişinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 11 gram esrar ve 244 adet ecstacy hap ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan incelemesinde birinin sahte kimlik kullandığı ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan arandığı tespit edilirken, 2 şüpheli gözaltına alınarak gerekli yasal işlemler başlatıldı. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:19 Kaynak: İHA
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