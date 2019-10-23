Son Dakika Haberleri: Uşak'ta yangın faciası: baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı
Son Dakika Güncel Uşak'ta yangın faciası: baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı

Uşak'ta yangın faciası: baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı

24 dakika önce

Uşak'ta yangın faciası: Baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı (4)BABA VE 3 ÇOCUĞUNUN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİUşak'taki yangın faciasında yaşama yitiren Bülent Yaşar ve çocukları Muhammet Nurkan Yaşar, Muhammet Furkan Yaşar, Aişe Yaşar'ın cenazeleri Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi...

Uşak'ta yangın faciası: Baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı (4)

BABA VE 3 ÇOCUĞUNUN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Uşak'taki yangın faciasında yaşama yitiren Bülent Yaşar ve çocukları Muhammet Nurkan Yaşar, Muhammet Furkan Yaşar, Aişe Yaşar'ın cenazeleri Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Baba ve 3 çocuğunun cenazeleri Elmalıdere Mahallesi'ndeki Zemzem Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Yaşar Ailesi'nin yakınları ve komşuları katıldı. Cenazeler tabutlar içinde camiye avlusuna geldiğinde gözyaşları sel oldu. Tek tek kılınan namazın ardından cenazeler Elmalıdere Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

Öte yandan eşi ve 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği faciadan yaralı olarak kurtulan Yasemin Yaşar'ın ise Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Genç kadının, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Uşak'ta yangın faciası: baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı

Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:44 Kaynak: DHA
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