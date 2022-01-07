Uşak'ta yaralı halde bulunan pelikan tedavi edildi - Son Dakika

Uşak'ın Ulubey ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan pelikan tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İnay köyü yakınlarında yaralı bir pelikanı fark etti. Kanat bölgesinde yarası bulunan pelikan, veterinere götürüldü.

Veteriner tarafından tedavisi yapılan pelikan, doğal yaşamına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.