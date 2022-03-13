Uşak'ta "Zümra Kadın El Emeği Pazarı" açıldı - Son Dakika
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Uşak'ta "Zümra Kadın El Emeği Pazarı" açıldı

13.03.2022 16:37
Uşak'ta "Zümra Kadın El Emeği Pazarı" açıldı

Uşak Belediyesince kentteki kadınlarca üretilmiş el işi ve gıda ürünlerinin satışının yapılacağı "Zümra Kadın El Emeği Pazarı" törenle açıldı.

Uşak Belediyesince kentteki kadınlarca üretilmiş el işi ve gıda ürünlerinin satışının yapılacağı "Zümra Kadın El Emeği Pazarı" törenle açıldı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki pazarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti olarak kadınların üretime katılabilmesi için büyük destekler verdiklerini söyledi.

Uşak Belediyesince hayata geçirilen pazarın hayırlı olmasını dileyen Güneş, "Burada kadınlarımız bizim örflerimizi, adetlerimizi yansıtan yöresel ürünlerin satışını yapacak. Bu aynı zamanda kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması açısından da önemli. Aynı zamanda buradan elde ettikleri gelirle de aile ekonomisine katkı sağlayacaklar." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise Zümra Kadın El Emeği Pazarı'nın kente kazandırılması için bir süredir çalışma yürüttüklerini kaydederek, projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Çakın, e-ticaret satışlarında Uşak Belediyesi olarak tüm kadınlara destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ise "Geleceğin dünyasında üretmek çok önemli. Kadın emeği daha önemli. Ben Zümra Kadın Ele Emeği Pazarı'nın kentimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah daha güzellerini de şehrimize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve açılış kurdelesinin kesilmesiyle 8 dükkanın bulunduğu pazarın açılışı gerçekleştirildi.

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İsmail Güneş, Milletvekili, AK Parti, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta 'Zümra Kadın El Emeği Pazarı' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta "Zümra Kadın El Emeği Pazarı" açıldı - Son Dakika
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