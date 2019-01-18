Son Dakika Haberleri: Uşak'taki Kayıp Yaşlı Şahıs Ölü Olarak Bulundu

Uşak'taki Kayıp Yaşlı Şahıs Ölü Olarak Bulundu

1 saat önce

Uşak'ta Salı günü sabahından buyana kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Asım Kavak ölü olarak bulundu.

Uşak'taki Kayıp Yaşlı Şahıs Ölü Olarak Bulundu, System.String[]
Uşak'ta Salı günü sabahından buyana kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Asım Kavak ölü olarak bulundu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde Salı günü sabah aracıyla evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Asım Kavak isimli yaşlı vatandaştan kötü haber geldi. Dün aracı terk edilmiş halede bulunan yaşlı adam için yapılana aramalardan sonuç alınamamıştı. Bu sabah erken saatlerde tekrar başlanan arama çalışmalarında Banaz Avcılar Kulübü Derneği üyeleri tarafından yaşlı adamın cansız bedeni aracına bir km mesafede bulundu.

Olay yerinde savcının incelemesi devam diyor. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

Sabah, Kavak, Uşak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'den Tekrar Aday Olmak İçin CHP'ye Başvurdu Genç Kadın, Eski Sevgilisiyle Birlikte Çektirdikleri Fotoğrafları Sosyal Medyadan Silince Ölesiye Dayak Yedi

Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 13:01:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'taki Kayıp Yaşlı Şahıs Ölü Olarak Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]