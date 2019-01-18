Uşak'taki Kayıp Yaşlı Şahıs Ölü Olarak Bulundu
1 saat önce
Uşak'ta Salı günü sabahından buyana kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Asım Kavak ölü olarak bulundu.
Uşak
'ta Salı günü sabahından buyana kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Asım Kavak
ölü olarak bulundu.
Uşak'ın Banaz
ilçesinde Salı günü sabah aracıyla evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Asım Kavak isimli yaşlı vatandaştan kötü haber geldi. Dün aracı terk edilmiş halede bulunan yaşlı adam için yapılana aramalardan sonuç alınamamıştı. Bu sabah erken saatlerde tekrar başlanan arama çalışmalarında Banaz Avcılar
Kulübü Derneği üyeleri tarafından yaşlı adamın cansız bedeni aracına bir km mesafede bulundu.
Olay yerinde savcının incelemesi devam diyor. - UŞAK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:29 Kaynak: İHA
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'den Tekrar Aday Olmak İçin CHP'ye Başvurdu
Genç Kadın, Eski Sevgilisiyle Birlikte Çektirdikleri Fotoğrafları Sosyal Medyadan Silince Ölesiye Dayak Yedi
Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu
Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor