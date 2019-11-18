Son Dakika Haberleri: Uşak'taki kazada yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Son Dakika Güncel Uşak'taki kazada yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Uşak'taki kazada yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

6 saat önce

Uşak'ın Karahallı ilçesinde 4 gün önce meydana gelen kazada ağır yaralanan Fatma Atak (52) yaşamını yitirdi.

Uşak'taki kazada yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Uşak'ın Karahallı ilçesinde 4 gün önce meydana gelen kazada ağır yaralanan Fatma Atak (52) yaşamını yitirdi.

Çokaklı köyünde babası ve kızıyla otobüs beklerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Atak, tedavi gördüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karahallı ilçesinde 14 Kasım'da Sema Vural Öztürk idaresindeki otomobil, Çokaklı köyü girişinde kontrolden çıkarak yol kenarında otobüs bekleyen Muzaffer Atak (78), kızı Fatma Atak (52) ve torunu Hatice Nur Atak'a, daha sonra da elektrik direğine çarpmıştı.

Kazada Muzaffer Atak olay yerinde yaşamını yitirmiş, Fatma ile kızı Hatice Nur Atak yaralanmıştı.

Karahallı, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkentte toplu ulaşıma kadın eli değecek
Otogarda kavgayı ayırmak isteyen adam bıçaklanarak öldürüldü İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 02:46:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'taki kazada yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]