Son Dakika Haberleri: Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

1 saat önce

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,10-1,15 liradan satıldı.

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Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,10-1,15 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Makarnalık Buğdaykg1,10-1,15
Arpakg1,00-1,05
Beyaz Haşhaşkg10,00-10,50
Nohut Naturelkg2,50-3,00
Mavi Haşhaşkg17-19
Sarı Haşhaşkg7,50-8,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:46 Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi
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