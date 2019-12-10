Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesi'nde "Uluslararası Anı Para" sergisi
Son Dakika Güncel Uşak Üniversitesi'nde 'Uluslararası Anı Para' sergisi - Son Dakika

Uşak Üniversitesi'nde "Uluslararası Anı Para" sergisi

6 saat önce

Uşak Üniversitesi'nde dünyanın bir çok yerinden tasarımcılar ve akademisyenlerin hazırladığı 60 eserin bulunduğu "Uluslararası Anı Para Sergisi" açıldı.

Uşak Üniversitesi'nde

Uşak Üniversitesi'nde dünyanın bir çok yerinden tasarımcılar ve akademisyenlerin hazırladığı 60 eserin bulunduğu "Uluslararası Anı Para Sergisi" açıldı.

Bir Eylül Yerleşkesi, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi'nin tasarım konusunda ulusal mecrada adından söz ettirdiğini ifade etti.

Ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından birinin tasarım olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Savaş, "Maalesef Türkiye olarak tasarım konusunda çok başarılı olamadık, öteledik, geçiştirdik. Biz Uşak Üniversitesi olarak 2018 yılında tasarımın üzerine gitmek konusunda bir karar aldık ve Tasarım Merkezi açtık. Açıldığı günden bu yana ciddi anlamda katkıları olan bir tasarım merkezi oldu. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde tasarladığımız ürünlerimizi tanıtma gayretimiz var. Bir çok üniversite ve firma ile anlaşmalarımız var. Arkadaşlarımızın yaptığı tasarımlar kabul gördü ve yurt dışında sergilerde sergilendi." dedi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İncilay Yurdakul ise mimarlık ve tasarım hakkında bilgiler verdi.

Sergi bir hafta süreyle gezilebilecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Uşak Üniversitesi, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Mal varlıklarını araştıralım" diyen Davutoğlu'na CHP'li Tekin cevap verdi: Siyasi Etik Teklifi'ni imzalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İdolünüz kim?" diye sordular, verdiği yanıt salonda büyük alkış aldı Son Dakika: Erdoğan: KYK borçları için öğrencilerimizin lehine bir karar alacağız Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 22:27:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesi'nde "Uluslararası Anı Para" sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]