Uşak Üniversitesi'nde dünyanın bir çok yerinden tasarımcılar ve akademisyenlerin hazırladığı 60 eserin bulunduğu "Uluslararası Anı Para Sergisi" açıldı.

Bir Eylül Yerleşkesi, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi'nin tasarım konusunda ulusal mecrada adından söz ettirdiğini ifade etti.

Ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından birinin tasarım olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Savaş, "Maalesef Türkiye olarak tasarım konusunda çok başarılı olamadık, öteledik, geçiştirdik. Biz Uşak Üniversitesi olarak 2018 yılında tasarımın üzerine gitmek konusunda bir karar aldık ve Tasarım Merkezi açtık. Açıldığı günden bu yana ciddi anlamda katkıları olan bir tasarım merkezi oldu. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde tasarladığımız ürünlerimizi tanıtma gayretimiz var. Bir çok üniversite ve firma ile anlaşmalarımız var. Arkadaşlarımızın yaptığı tasarımlar kabul gördü ve yurt dışında sergilerde sergilendi." dedi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İncilay Yurdakul ise mimarlık ve tasarım hakkında bilgiler verdi.

Sergi bir hafta süreyle gezilebilecek.