Uşak Üniversitesinin "Us-Tech Nitelikli İstihdam Merkezi Projesi" destek almaya hak kazandı - Son Dakika

Uşak Üniversitesi tarafından hazırlanan "Us-Tech Nitelikli İstihdam Merkezi Projesi, ZEKA-2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, projenin desteklenmeye hak kazanmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Savaş, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Deri, tekstil ve seramik odaklı nitelikli istihdam merkezimizde, mezuniyet aşamasındaki yerli ve yabancı öğrencilerimize, firmaların talepleri doğrultusunda belirlenen eğitimler verilecektir. Proje süresince, öğrencilerin alacakları eğitimler sonrası, ildeki 16 farklı firmada istihdamı sağlanacaktır. Proje ile dış ticaret olanaklarının artırılmasına katkı sağlanacaktır. İstihdam edilecek yabancı uyruklu öğrencilerle, başta deri, tekstil ve seramik sektörleri olmak üzere farklı sektörlerde ihracatı arttırmak amaçlı, özellikle vatandaşı oldukları ülkelerdeki firmalarla bağlantı kurularak, ilimizdeki dış ticaret olanaklarının geliştirilmesi beklenmektedir."