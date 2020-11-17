Uşakspor telafi arıyor

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 galibiyetin ardından Hacettepe'yle deplasmanda 90+3'üncü dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kalan 17 puanla beşinci sıradaki Uşakspor, yarın hafta içi mesaisinde Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacak.

Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Hacettepe deplasmanında galibiyetin yanı sıra 2 önemli oyuncusunu da uzun süreli kaybeden Uşakspor'da Etimesgut Belediye Stadı'nın suni çim zeminine takılan Abdullah'ın sağ diz çapraz bağlarının koptuğu, perşembe günü ameliyat olarak en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yine suni çimden kaynaklı menisküs yırtığı meydana gelen Noyan'ın da sahalara ne zaman döneceği kontrollerin ardından belli olacak.