Uşakspor telafi arıyor
17.11.2020 11:35
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 galibiyetin ardından Hacettepe'yle deplasmanda 90+3'üncü dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kalan 17 puanla beşinci sıradaki Uşakspor, yarın hafta içi mesaisinde Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacak.
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 galibiyetin ardından Hacettepe'yle deplasmanda 90+3'üncü dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kalan 17 puanla beşinci sıradaki Uşakspor, yarın hafta içi mesaisinde Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacak.
Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Hacettepe deplasmanında galibiyetin yanı sıra 2 önemli oyuncusunu da uzun süreli kaybeden Uşakspor'da Etimesgut Belediye Stadı'nın suni çim zeminine takılan Abdullah'ın sağ diz çapraz bağlarının koptuğu, perşembe günü ameliyat olarak en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yine suni çimden kaynaklı menisküs yırtığı meydana gelen Noyan'ın da sahalara ne zaman döneceği kontrollerin ardından belli olacak.
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