Uşakspor'un 4-0'lık Mağlubiyeti

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor, evinde zirve yarışındaki Eskişehirspor'a farklı mağlup olmaktan kurtulamadı: 0-4. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmayı 30'uncu dakikada Akın, 52'nci dakikada Kaan, 54 ve 62'de Christopher Jakop'un golleriyle kazanan konuk ekip üst üste 6'ncı galibiyetini alarak 45 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Uşakspor ise 35 puanla Play-Off hattının dışında kaldı.
