Üsküdar'da aşırı hız dehşeti: Önce çarptı sonra takla attı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Üsküdar'da aşırı hız dehşeti: Önce çarptı sonra takla attı, 3 kişi yaralandı

07.04.2021 22:54

Üsküdar'da aşırı hız yapan araç minibüsle çarpışarak takla attı.

Üsküdar'da aşırı hız yapan araç minibüsle çarpışarak takla attı. Minibüsün de başka bir araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Üsküdar Salacak Sahil'de saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ş.F. idaresindeki 34 DVR 913 plakalı Renault markalı araç, aşırı hız nedeniyle aynı şerit üzerinde hareket halinde olan minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen minibüs, 54 PR 442 plakalı Renault marka araç ile kafa kafaya çarpışırken, aşırı hız yapan araç takla attıktan sonra yol üzerindeki elektrik direğine çarparak durabildi. Feci kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada Ş.F. ve iki arkadaşı yaralanırken, diğer araç sürücüleri ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BİZE RESMEN TRAVMA YAŞATTILAR"

Meydana gelen kazayı sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü Muammer Öztel, "Sahil yolu üzerinden evimize gidiyorduk. Sahil havası almak için yavaş bir hızla ilerlerken karşı şeritten üzerimize doğru bu beyaz aracın geldiğini gördüm. Neyse ki emniyet kemerimiz takılıydı. Şükürler olsun ki yaşayacak günümüz varmış. Yanında kız arkadaşımda vardı Her ikimiz şu an için iyiyiz. Takla atan araç içerisindeki üç arkadaş hastaneye kaldırıldı. Bize resmen travma yaşattılar. Ölümden döndük" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya/İHA)

Üsküdar'da aşırı hız dehşeti: Önce çarptı sonra takla attı, 3 kişi yaralandı
Üsküdar'da aşırı hız dehşeti: Önce çarptı sonra takla attı, 3 kişi yaralandı
Üsküdar'da aşırı hız dehşeti: Önce çarptı sonra takla attı, 3 kişi yaralandı
Üsküdar'da aşırı hız dehşeti: Önce çarptı sonra takla attı, 3 kişi yaralandı
Üsküdar'da aşırı hız dehşeti: Önce çarptı sonra takla attı, 3 kişi yaralandı
Üsküdar'da aşırı hız dehşeti: Önce çarptı sonra takla attı, 3 kişi yaralandı
Üsküdar'da aşırı hız dehşeti: Önce çarptı sonra takla attı, 3 kişi yaralandı
Üsküdar'da aşırı hız dehşeti: Önce çarptı sonra takla attı, 3 kişi yaralandı
Üsküdar'da aşırı hız dehşeti: Önce çarptı sonra takla attı, 3 kişi yaralandı
Üsküdar'da aşırı hız dehşeti: Önce çarptı sonra takla attı, 3 kişi yaralandı

Minibüs, Üsküdar, Savaş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da aşırı hız dehşeti: Önce çarptı sonra takla attı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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