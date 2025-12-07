Üsküdar'da hayrete düşüren görüntü: Binlercesi kıyıya vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Üsküdar'da hayrete düşüren görüntü: Binlercesi kıyıya vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
Üsküdar\'da hayrete düşüren görüntü: Binlercesi kıyıya vurdu
07.12.2025 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Üsküdar\'da hayrete düşüren görüntü: Binlercesi kıyıya vurdu
Haber Videosu

Üsküdar'da bulunan Kuleli sahilinde deniz yüzeyi, denizanaları ve evsel atıklarla kaplandı. Sahildeki plastik atıklar ve çöpler, çevre kirliliğine neden oldu. Vatandaşlar, görüntü kirliliğinden şikayetçi olup, yetkililere temizlik çalışmalarını artırmaları konusunda çağrıda bulundu. Bölge sakinleri, bu durumun normal olmadığını ve deniz kirliliği ile insanların duyarsızlığından kaynaklandığını belirtti. Bu durum, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununu da akıllara getirdi.

Üsküdar'da binlerce deniz anasının sahili kaplamasıyla deniz adeta beyaza büründü. Evsel atıkların da yoğun olarak görüldüğü sahil, vatandaşların dikkatini çekti.

Üsküdar Kuleli sahilinde denizin yüzeyi neredeyse tamamen denizanalarıyla kaplandı. Kıyıya vuran çok sayıdaki denizanası, sahile gelenlerin hayretle izlediği görüntüler oluşturdu. Denizanalarının yanı sıra sahil bandında biriken plastik atıklar, poşetler ve çeşitli çöpler de çevre kirliliğine neden oldu. Vatandaşlar, hem yoğun deniz anası birikimi hem de çevredeki çöpler nedeniyle oluşan görüntü kirliliğinden şikayet ederek yetkililere temizlik çalışmalarının artırılması çağrısında bulundu. Bu manzara, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununu da akıllara getirdi.

"Bu kadar denizanasının olması normal değil"

Bölge sakinlerinden Cemalettin Değer, bu kadar denizanasının olmasının normal olmadığını söyleyerek, "Bu durum tamamen deniz kirliği ve insanların duyarsızlığından kaynaklanıyor. Geleceğimizi tehdit ediyor. Biran önce önlen alınması gerekiyor. Sahilde ne isterseniz var. Derelerden denize gelen atıkların hepsi denizde buluşuyor. Bu kadar denizanasının olması normal değil tamamen deniz kirliliğinden kaynaklanıyor" dedi.

"Geçen sene bu kadar çok yoktu, bu sene fazla"

Muammer isimli diğer vatandaş ise, geçtiğimiz yıllara göre çok fazla denizanasının olduğunu ifade ederek, "Daha önceleri nadir oluyordu ama bugün çok denizanası var. Nedendir bilmiyorum. Temizlemeye geliyorlar ama fazla alamıyorlar. Geçen sene bu kadar çok yoktu, bu sene fazla. Neden olduğunu bilmiyorum. Müsilaj tetikliyor mu ? Bu sene enteresan şeyler oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Müsilaj, Plastik, Üsküdar, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Üsküdar'da hayrete düşüren görüntü: Binlercesi kıyıya vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Kazayı gören dondu kaldı Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

15:09
Zirveye damga vurdu Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail’i küplere bindirecek çıkış
Zirveye damga vurdu! Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek çıkış
15:07
ABD’de yayımlanan analiz Türkiye’yi yeni jeopolitik mimarinin merkezine koydu
ABD'de yayımlanan analiz Türkiye'yi yeni jeopolitik mimarinin merkezine koydu
14:09
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu
13:53
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var
13:40
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
13:38
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2025 15:31:36. #7.13#
SON DAKİKA: Üsküdar'da hayrete düşüren görüntü: Binlercesi kıyıya vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.