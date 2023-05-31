Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İBB İmar Şube Müdürüne saldıran 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İBB İmar Şube Müdürüne saldıran 2 kişi gözaltına alındı

31.05.2023 12:44

Üsküdar Salacak'taki kaçak kafelerin yıkımı sırasında yaşanan gerilimde, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten kafe sahipleri tarafından darp edilmişti. Saldırının ardından emniyet kafe personeli olduğu tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Üsküdar Salacak sahilinde bulunan yapının imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak olduğu belirtilen kafeyi yıkmak için harekete geçti.

İBB EKİPLERİ SALDIRIYA UĞRADI

Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin İBB'yi haklı bulması üzerine yıkım için harekete geçen İBB ekipleri işletme sahipleri tarafından saldırıya uğradı.

Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İBB İmar Şube Müdürüne saldıran 2 kişi gözaltına alındı

İMAR ŞUBE MÜDÜRÜ DARBEDİLDİ

İBB'nin 3 personelinin darbedildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yüzünden yaralandı. Gülten, ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İBB İmar Şube Müdürüne saldıran 2 kişi gözaltına alındı

KAFE PERSONELİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından Gülten hastaneye kaldırılırken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda kafe personeli olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İBB İmar Şube Müdürüne saldıran 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İBB İmar Şube Müdürüne saldıran 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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