Üsküdar'da Kar Yağışı Kazası

19.01.2026 13:59
Üsküdar'da kaygan yolda otomobil yokuş aşağı giderken bir araca çarptı, 3 kişi yaralandı.

ÜSKÜDAR'da kar yağışının etkisiyle yokuş aşağı kayan otomobil park halinde başka bir araca ve yayaya çarptı. Kaymaya devam eden otomobil demir korkulukları aşarak bahçeye uçtu. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Çamlıca Caddesi'nde meydana geldi. Eski Hüseyin Efendi Sokak'tan caddeye doğru ilerleyen Nurdeniz Tuğ (21) idaresindeki 34 GGP 245 plakalı otomobil, kar yağışının etkisiyle kayarak önce park halindeki bir araca, ardından bir yayaya çarptı. Kaymaya devam eden otomobil bahçe duvarını aşarak boşluğa düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bahçeye ters düşen otomobilde sıkışan sürücü, sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YOL TAMAMEN KARLA KAPLI

Kaza gören Engin Çakmak, "Araç, anaokulunun önünden yukarıdan kaymaya başlıyor. Anaokulunun önünde biraz daha hızlanıyor, yaya geçidinden sonra yine hızlanıyor. Frenlerin sürekli basılı olduğunu düşündük. Burada park halindeki bir otomobil vardı, ayrıca yolda bir yaya bulunuyordu. Yaya, otomobilin arkasında duruyordu. Sürücü burada aracı kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Otomobil ve yayaya çarptıktan sonra araç aşağı doğru takla atarak bahçeye uçtu. Yol tamamen karla kaplıydı. Zaten kaydığı için sürücünün yapabileceği fazla bir şey yoktu. Sanırım kar tecrübesi de yoktu, o yüzden böyle bir şey oldu" dedi.

OMZUNDA KIRIK VARMIŞ

Engin Çakmak, "Benim oğlum hemşire. Hemen onu çağırdım, geldi ve yaralılara müdahale etti. Galiba o yayanın omzunda ya da belinde sorun vardı, belini oynatamıyordu. Polis arkadaşlardan öğrendiğimize göre omzunda kırık varmış. Bir de bayan sürücü ya da yanındaki kişi yaralıydı, tam bilmiyorum. Ancak kanamalı bir yaralı yoktu. Daha sonra ambulanslar geldi. Üç ambulans geldi, iki ambulansla yaralıları götürdüler, nereye götürüldüklerini bilmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

