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Üsküdar'da mesleki eğitim merkezi diploma programı yeniden başlıyor - Son Dakika

Üsküdar'da mesleki eğitim merkezi diploma programı yeniden başlıyor

28.12.2021 00:01

Üsküdar'da mesleki eğitim merkezi diploma programı yeniden başlıyor Üsküdar'da gençler eğitim ve iş imkanlarına kavuşuyor Toplumsal fayda odaklı projeleriyle sosyal belediyecilikte ilklere imza atan Üsküdar Belediyesi, eğitim ve meslek edindirmeye yönelik geliştirdiği Mesleki Eğitim Merkezi...

Üsküdar'da mesleki eğitim merkezi diploma programı yeniden başlıyor

Üsküdar'da gençler eğitim ve iş imkanlarına kavuşuyor

İSTANBUL - Toplumsal fayda odaklı projeleriyle sosyal belediyecilikte ilklere imza atan Üsküdar Belediyesi, eğitim ve meslek edindirmeye yönelik geliştirdiği Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Programı'na yeniden start verdi. Üsküdar Paşakapısı Mesleki Eğitim Merkezi'nde başlattığı diploma programı aracılığıyla diplomasız gençlere eğitim olanakları sunarken, işsiz gençleri de iş sahibi yapacak. Gençler, eğitimleri sırasında gelir elde ederek kendi işlerini kurma imkanlarına sahip olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İlçe Milli Eğitim Merkezleri işbirliğinde yürütülen eğitim ve iş odaklı projelere yeni bir boyut getiren Üsküdar Belediyesi, yeni dönemde de çok sayıda genci eğitim ve iş imkanlarıyla buluşturacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projelerde devamsızlıktan, ailevi sebeplerden veya başarısızlıktan liseye devam edemeyen, sınıfta kalan öğrencilerin eksik eğitimleri tamamlanıyor. Lise diploması alan öğrenciler, ustalık belgeleriyle de işyeri açma imkanına erişiyor. 2020 yılının verilerine göre, geçtiğimiz yıl işe yerleştirilen gençlerin yüzde 90'ı Üsküdar Belediyesi'nin diploma programından mezun olanlardan oluştu.

Üsküdar Belediyesi'nin geliştirdiği Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Programı'na yaş sınırından bağımsız olarak herkes başvurabiliyor. Katılımcılar haftada 1 gün okula giderek teorik edebiyat, tarih, matematik gibi dersleri alıyor. Haftanın kalan 4 günü ise okulun şartlarına uygun iş yerlerinde çalışma hayatını deneyimliyor. Bu süre içinde katılımcıların SGK primleri devlet tarafından ödeniyor. Katılımcılar 9. sınıfta asgari ücretin yüzde 30'unu, 10 ve 11. sınıfta yüzde 40'ını 12. sınıfta ise yüz 50'sini almaya hak kazanıyor.

Öte yandan Üsküdar'da Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde düzenlenen iş birliği protokol programına, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın yanı sıra çok sayıda katılımcı katıldı.

"İş o kadar önemli ki toplumun huzurunu ailenin saadetini direkt ilgilendiren bir konudur"

Programda katılımcılara açıklamalarda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu akşamki yapmakta olduğumuz toplantımız ve birazdan milli eğitim müdürlüğüyle birlikte yapacağımız protokol imzası olacaktır. Bu kadar önemli, bu kadar hassas programda beraberiz. Bu sıradan bir iş değil. Gelir geçer bir konu değil. Aslında her annenin, babanın rüyası olan, hedefi olan Allah'tan dua ve niyazda bulunurken birinci sıradaki talebi olan konuyu konuşuyoruz bu akşam. Her anne baba der ki çocuklarımız hayırlısıyla okullarını bitirsinler, işini alsınlar, ekmeğini alsınlar, hayatta, namerde muhtaç olmasınlar diye dua ederiz. 2014 yılında belediye seçimlerinden sonra biz belediyemizde USİM diye bir birim kurduk. Üsküdar istihdam merkezini kurarken bir hedef belirledik. Dedik ki, 5 yılda 2019'a kadar Üsküdar'dan beş bin gencimize iş bulabilirsek, kendimizi başarılı sayacağız. İş o kadar önemli ki toplumun huzurunu ailenin saadetini direkt ilgilendiren bir konudur. Burada esnafımıza bir yük yüklenmeyecek. Devlet bunu karşılayacak. Çocuklarımız bir taraftan çalışacak, meslek sahibi olacaklar. Bir atölyede, efendim iş yerinde, bir dükkanda çalışacaklar, hem para kazanacaklar, hem de bir zanaat sahibi, sanat erbabı olacaklar. Okul müdürümüz ifade ettiler. Eğer çocuklarınızı cumaya kadar bu projeye kaydederseniz bir yıl kazanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarda bulunan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "Devlet sigortasını karşılayacak, maaşını verecek ve en son son sınıfta da kalfalıkta asgari ücretin yarısı kadar maaş alacak. Aslında burası bir noktada iş garantili bir meslek tercihi. Ülkemizin buna ihtiyacı var değerli anne babalar" şeklinde konuştu.

Programa kayıt yaptıran Derya Bütün, "Ben çok güzel buldum. Zaten beni aradıklarında da ben çok sevindim bu projeye. Çocuklarımız zaten okula devamsızlık yapıyorlardı. Şu anda hem işleri olacak hem okulda bir diplomaları olacak. İleride belki büyük bir yere gelecekler. Ben çok memnunum zaten onun için geldim" dedi.

Üsküdar'da mesleki eğitim merkezi diploma programı yeniden başlıyor
Üsküdar'da mesleki eğitim merkezi diploma programı yeniden başlıyor
Üsküdar'da mesleki eğitim merkezi diploma programı yeniden başlıyor

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milli eğitim bakanlığı, Üsküdar Belediyesi, Mesleki Eğitim, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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