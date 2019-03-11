Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Üsküdar'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

34 dakika önce

Üsküdar sahilinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Üsküdar'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Üsküdar sahilinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Paşalimanı Caddesi'nde İETT otobüsü ile biri ticari taksi olmak üzere 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen ticari taksi sürücüsü araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, yolu trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile diğer 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:11 Kaynak: AA

Paşalimanı, Üsküdar, Güncel
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