Üsküdar'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
34 dakika önce
Üsküdar sahilinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Üsküdar
sahilinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Paşalimanı
Caddesi'nde İETT
otobüsü ile biri ticari taksi olmak üzere 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen ticari taksi sürücüsü araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis
, yolu trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile diğer 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:11 Kaynak: AA
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