Son Dakika Haberleri: (Üsküdar Paşapkapısı Cezaevi önünde hafriyat kamyonu devrildi; sıkışan sürücü kurtarıldı
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(Üsküdar Paşapkapısı Cezaevi önünde hafriyat kamyonu devrildi; sıkışan sürücü kurtarıldı

1 saat önce

ÜSKÜDAR'da Paşakapısı Cezaevi önünde çevre düzenlemesi yapılan alana duvar taşı döken hafriyat kamyonu devrildi.

(Üsküdar Paşapkapısı Cezaevi önünde hafriyat kamyonu devrildi; sıkışan sürücü kurtarıldı, System.String[]
ÜSKÜDAR'da Paşakapısı Cezaevi önünde çevre düzenlemesi yapılan alana duvar taşı döken hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kaza sırada olay yerinden geçen bir otomobil, dökülen taşların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Üsküdar Salacak Mahallesi Tunusbağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim Uzun yönetimindeki 34 GB 2003 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu, Paşakapısı Cezaevi önündeki alanda çevre düzenlemesi için getirilen taşları dökerken devrildi. Devrilmesiyle birlikte kasasındaki taşlar yola savruldu. O sırada olay yerinden geçen bir otomobil, dökülen taşların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücüsü İbrahim Uzun, kamyon içinde sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücü Uzun,  olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın bir görgü tanığı, "Biz buradaki kafede oturuyorduk. Kamyonun birden devrilme sesini duyduk. Kamyon içindeki kazazedeyi kurtarmaya çalıştık. İtfaiye geldi, ambulans geldi. Burada Paşakapısı Cezaevi'nin duvarları değişiyor. Onunla alakalı buraya taş getirmişlerdi. Kamyon taşları boşaltırken aniden devrildi." dedi.
Kaza sırasında olay yerinden geçen ve kazadan son anda kurtulan otomobilin sürücüsü ise, "Arabamla geçiyordum. O taş dolu şeyin düştüğünü gördüm, durdum. Ondan sonra yavaş yavaş ucu ucuna kurtuldum. Arabamla beraber ben bunun altında kalacaktım. Son anda durmasam kalacaktım." diye konuştu.


- İstanbul
Paşakapısı Cezaevi, İtfaiye, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:33 Kaynak: DHA
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