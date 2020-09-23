Üsküdar sahilinde bulunan 2 büfe yıkıldı - Son Dakika

Üsküdar'da Kız Kulesi'nin karşısında bulunan 2 büfe tahliye edildikten sonra iş makinesiyle yıkıldı.

Üsküdar Kaymakamlığı tarafından büfelerin tahliyesine ilişkin 4 Eylül'de yazılan ve işletme sahipleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilen yazıda, dolgu alanı üzerinde bulunan işletmelerin tahliyelerine ilişkin verilen kararlara işletme sahipleri tarafından mahkemeye itiraz edildiği belirtildi.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından 16 Mart 2020'de yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdiği belirtilen yazıda, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğünce işletmenin Devlet İhale Kanunu'nun "ecrimsil ve tahliye" maddesine göre tahliye edilerek İBB'ye tesliminin yapılması gerektiği belirtildi.

Yazıda İBB'nin işgalli yerin boş olarak idareye teslimi için yeterli sayıda görevli bulundurulması istendi.

Tahliye ve yıkım kararlarının ardından sabah saatlerinde polis, zabıta ve yıkım ekipleri büfelerin bulunduğu yerde hazır bulundu.

Karar tebliğ edilirken, zabıta ekipleri dolgu alanına ve büfelerin etrafına şerit çekti.

Eşyalar dışarı çıkarıldıktan sonra, iş makinesi 2 büfeyi de yıktı. Yıkım esnasında iş yerinde çalışan bazı kişilerin ağladığı görüldü.

İşletme sahiplerinden Mehmet Celayir CHP'nin belediye seçimlerini kazandıktan sonra kendileriyle uğraşmaya başladığını iddia etti.

Yıkım ekiplerin sabah geldiği belirten Celayir, "Yıkım için emir alındığını söylediler. Biz 22 senedir buradayız. Bizi idare ettiler, sağ olsunlar. CHP'ye geçtikten sonra üç dört aydır bizle uğraşıyorlardı. Kalkacaksak bize evrak verin." diye konuştu.

Büfelerin sahille ilgili yapılan bir düzenleme kapsamında yıkıldığını söyleyen diğer işletme sahibi Fethi Karayel ise, "Bizi üzen tarafı, bir sürü elemanımız işsiz kaldı. İşsiz sayısı arttı. Dün böyle bir kararın alınıp, işleme konulması üzdü bizi. Bize vakit tanınmadı. Esnaf olarak mağdur olduk. Bu mağduriyetimizi dile getirmemize rağmen yıkım gerçekleşti." ifadelerini kullandı.