Uslanmayan hırsız...Cezaevinden çıktı yine hırsızlık yaptı - Son Dakika

Uslanmayan hırsız...Cezaevinden çıktı yine hırsızlık yaptı

Bursa'da daha öncede 5 anaokulundan hırsızlık yaptığı için 3 yıl tutuklu kalan zanlı, 2 ay önce tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olduğu gibi 3 anaokulunu daha soydu.

Bursa'da daha öncede 5 anaokulundan hırsızlık yaptığı için 3 yıl tutuklu kalan zanlı, 2 ay önce tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olduğu gibi 3 anaokulunu daha soydu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, zanlı gözaltına alınıp yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hırsızlık, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer İlçesinde Kültür Mahallesinde bulunan anaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2017 yılında 5 anaokulundan hırsızlık yaptığı için 5 yıl tutuklu kalan S.P., 2 ay önce tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye oldu. Şüpheli S.P. beraberinde R.P. ve M.S. isimli şahıslarla birlikte hırsızlık amaçlı geldiği 3 farklı anaokuluna girip burada bulunan bilgisayar ve televizyonları çalarak geldikleri hafif ticari araca yükleyip kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Okula gelen yetkililer hırsızlığı fark edip polis ekiplerine ihbarda bulundu. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri okula giderek güvenlik kameralarını inceledi. İncelemelerinin ardından hırsızların S.P., R.P. ve M.S. olduğunu belirleyen ekipler, 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uslanmayan hırsız...Cezaevinden çıktı yine hırsızlık yaptı - Son Dakika
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