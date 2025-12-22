USPA, Aydınlı Grup\'u Satın Aldı

United States Polo Association (USPA) Global, Aydınlı Hazır Giyim San. Tic. AŞ'nin (Aydınlı Grup), HRK Holding AŞ (Saat & Saat) tarafından satın alındığını duyurdu.

USPA'YI SAAT&SAAT SATIN ALDI

USPA Global tarafından yapılan açıklamada, her iki şirketin USPA Global'ın milyarlarca dolarlık spor markası ve USPA'nın (United States Polo Association ) resmi markası olan U.S. Polo Assn.'ın lisanslı ortakları olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, markanın en büyük ortaklarından biri olarak Aydınlı'nın satın alınmasının Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika genelinde 50'den fazla ülkeye erişim imkanı sağlayacağı vurgulanarak, Saat & Saat CEO'su Ramazan Kaya'nın, Aydınlı Grup CEO'su olarak görev yapacağı kaydedildi.