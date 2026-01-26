USS Abraham Lincoln Orta Doğu\'ya Konuşlandı

ABD Merkez Komutanlığı, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını bildirdi.
ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor" denildi.
Paylaşımda, uçak gemisinin, 'bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla' Orta Doğu'da konuşlandırıldığı ifade edildi.
