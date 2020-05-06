Üst geçitten yola düşen çocuk ağır yaralandı - DÜZCE - Son Dakika

Üst geçitten yola düşen çocuk ağır yaralandı - DÜZCE

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde üst geçitteki korkuluk demirlerinden yola düşen 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde üst geçitteki korkuluk demirlerinden yola düşen 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Gümüşova ilçesinde annesiyle evine giden Hikmet B. (13), D-100 kara yolundaki üst geçitte korkuluklardan tutunduğu sırada dengesini bir anda kaybederek aşağıdaki yola düştü. Yoldan geçen sürücüler ve çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı çocuk, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu ve vücudundaki kırıklardan dolayı ameliyata alındığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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